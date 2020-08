Amerikanci u strahu – stiže uragan Laura na obale SAD (video)

Tropska oluja Laura u utorak je ojačala na nivo uragana, nakon što je prešla u tople vode Meksičkog zaliva i kreće se ka američkom priobalnom području gde bi mogla da izazove ogroman talas plime i preplavi cele gradove, prenosi AP.

Satellite imagery shows that Hurricane Laura has become a little better organized since it crossed western Cuba, and it now has a central dense overcast and some outer banding in the southern quadrant https://t.co/AkkRWst8q4 — The Daily Iberian (@DailyIberian1) August 25, 2020

Nacionalni centar za uragane predviđa da će Laura da ojača u uragan treće kategorije pre nego što pogodi kopno, sa vetrovima jačine 185 kilometara na sat koji bi mogli da izazovu katastrofalnu štetu.

“Suština je da će snažan uragan da pogodi kopno kasno u sredu ili rano u četvrtak“, rekao je u utorak zamenik direktora Nacionalnog centra za uragane Ed Rapaport.

This tropical squall just slammed Key West with SE winds 32 gusting to 47 MPH as Laura moves 215 miles south of us. We're live as we watch #Laura head into the Gulf and intensify. Be prepared TX & LA for a likely hurricane landfall mid-week. Non-stop coverage on @weatherchannel pic.twitter.com/joSuRwtAja — Mike Seidel (@mikeseidel) August 24, 2020

Gotovo sve kompjuterske simulacije koje meteorolozi koriste pokazuju da će uragan ojačati tokom narednih nekoliko dana.

Laura je prošla pored Kube nakon što je odnela najmanje 11 života u Dominikanskoj Republici i na Haitiju, gde je dovela do nestanaka električne energije i poplava. Među žrtvama je i 10-godišnja devojčica na čiju kuću je palo stablo i majka i sin na koje je pao zid.

Meteorolozi su, piše Glas Amerike, sada usredsređeni na američku obalu Meksičkog zaliva, gde bi plimni talas visine do 3,4 metra mogao da preplavi priobalno područje od Teksasa do Luizijane, saopštio je centar za uragane.

Uz to, do 38 centimetara kiše moglo bi da padne u nekim delovima Luizijane, najavljuju meteorolozi. Pozitivna vest za stanovnike američke obale je to što je ranija oluja – Marko – značajno oslabila.

VIDEO Tropical Storm Laura lashed Haiti and Cuba before heading the US coast, where it's expected to become a hurricane as part of a unprecedented twin system with Storm Marco https://t.co/tJ9TtviVQm pic.twitter.com/ssTw372LXB — AFP news agency (@AFP) August 24, 2020

Gradonačelnik Port Artura u Teksasu Turman Berti izdao je uredbu za obaveznu evakuaciju više od 54.000 stanovnika tog grada, počev od utorka ujutro po lokalnom vremenu.

Ljudi koji dolaze u skloništa mogu da ponesu samo jednu torbu sa ličnim stvarima i moraju da „imaju masku“ da bi se suzbilo širenje koronavirusa, navodi se u uredbi.

“Ako odlučite da ostanete kod kuće, ne može vam niko pomoći“, naveo je Berti.

Zvaničnici u Hjustonu zatražili su od stanovnika da pripreme zalihe u slučaju da izgube električnu energiju nekoliko dana ili budu morali da se evakuišu iz domova duž obale.

Laura is now a hurricane and is expected to strengthen to a major, Category 3 or higher storm before it makes US landfall https://t.co/3J52twodHK pic.twitter.com/lQUaQCVydr — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 25, 2020

Vanredno stanje proglašeno je u Luizijani i Misisipiju, a skloništa su otvorena uz mere za suzbijanje koronavirusa.

Dolazak Laure očekuje se nekoliko dana uoči godišnjice uragana Katrina, 29. avgusta, koji je probio nasipe u Nju Orleansu, razorio veći deo obale Misisipija i odneo i do 1.800 života 2005. godine. Jugozapadni deo Luizijane je zatim u septembru te godine pogodio uragan Rita treće kategorije.

Tom području sada preti još jedan veliki uragan. Tomi Adams, lokalni vodič, kaže da je spreman za sve, ali da se „nikada ne zna šta će se dogoditi“.

(Tanjug)

