Amerikanci više neće ratovati za druge, ali će ih finansirati

Američki predsednik Donald Tramp ponovio je svoje obećanje iz predizborne kampanje da SAD ne mogu zauvek da ostanu svetski policajac, žaleći se da je to vrlo nepovoljna situacija za Amerikance i da nije fer da takav teret leži isključivo na njima.

On je precizirao da Vašington ne želi da druge zemlje koriste njegovu vojsku zarad sopstvene zaštite, a da ne učestvuju u finansiranju odbrane.

„Mi smo razbacani po celom svetu. Nalazimo se u zemljama za koje većina ljudi na planeti nije ni čula da postoje“, istakao je Tramp.

Takva izjava američkog predsednika pokrenula je pitanje šta se može promeniti u međunarodnoj areni, ako bi se SAD stvarno odrekle uloge svetskog policajca.

„Sada oni prelaze na drugi format rada: oni više neće raspoređivati svoje vojne kontingente, pošto je to prilično skupo, nego će prosto to raditi na drugačiji način. Oni će podržati snage u raznim zemljama i grupe koje slede politiku SAD i koje će se boriti protiv onih koji oni smatraju proruskim, prokineskim. Vašington će pomagati kreditima i moguće snabdevanjem oružjem, ali sami Amerikanci neće učestvovati u borbenim dejstvima. To se odnosi na povlačenje trupa iz Sirije i najavljenog povlačenja trupa iz Avganistana. Iz Iraka još ne izlaze, ali su u toku pregovori sa talibanima, koji su u Rusiji priznati kao teroristička organizacija. To jest, Amerikanci će ih podržavati i finansijski i u naoružanju. Kako oni smatraju, takva taktika je isplativija“, smatra politikolog Ildus Jarulin, profesor ruskog Pacifičkog državnog univerziteta.

Politikolog navodi da se za takvu politiku svojevremeno zalagao i 26. predsednik Amerike Teodor Ruzvelt, ali da ne treba verovati da će se Vašington odreći uloge svetskog policajca.

„To je određena ’izolacija‘ SAD i želja da se kestenje iz vatre vadi tuđim rukama kako bi rešili svoje geopolitičke zadatke. Novac koji im bude preostajao ulagaće u izgradnju nosača aviona, modernizaciju mornaričke flote i stvaranje visokotehnološkog oružja, koje se može koristiti u slučaju naglog pogoršanja situacije. Ali ljudstvo Amerikanci neće koristiti. Međutim, oni se sigurno neće odreći ni uloge svetskog policajca. Drugim rečima, više neće biti direktne intervencije, već ono što se sada zove ’pametna sila‘“, uveren je Jarulin.

Tramp je i ranije izjavljivao da SAD više ne žele da budu svetski policajac. Tako je ukazao na to da SAD već decenijama troše ogroman novac na održavanje reda u svetu umesto na obnavljanje Amerike.

