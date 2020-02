Antarktik nikad topliji, 9. februara izmereno 20,75 stepeni

LONDON – Prvi put u istoriji temperatura na Antarktiku dostigla je rekordnih 20 stepeni.

Naučnici na antarktičkom ostrvu Sejmur izmerili su neverovatnih 20,75 stepeni, što je dokaz da temperatura poslednjih godina velikom brzinom raste.

Izmerena temperatura od više od 20 stepeni, prvi put u istoriji, izazvala je strah od klimatske nestabilnosti u najvećem skladištu leda na svetu, piše britanski Gardijan.

Temperatura od 20,75 stepeni izmerena je 9. februara, što je veće od prethodnog rekorda od 19,8 stepeni izmerenog 1982. godine.

Za sada se čeka da ove rekordne temperature potvrdi i Svetska meteorološka organizacija, a naučnici koji prikupljaju podatke o temperaturi na svaka tri dana opisali su novi rekord kao „neverovatan i nenormalan“.

Veliko topljenje leda na Antarktiku dovelo je do porasta nivoa mora od tri metra pre 120.000 godina.

„Vidimo ovaj trend topljenja u mnogim mestima koje posmatramo, ali nikada nismo videli ovako nešto“, rekao je Karlos Šefer koji radi za brazilsku vladu koja proučava uticaj klimatskih promena na 23 lokacije na Antarktiku.

Prema rečima Šefera, temperatura poluostrva, Južnih Šetlandskih ostrva i arhipelaga Džejms Ros kojem pripada i ostrvo Sejmur, bila je poslednjih 20 godina promenljiva, a nakon hlađenja u prvoj deceniji 21. veka, naglo je počela da se zagreva.

I dok su temperature u istočnom i centralnom Antarktiku relativno stabilne, raste zabrinutost na zapadu kontinenta, gde zagrevanje okeana utiče na topljenje glečera.

To je do sada dovelo do porasta nivoa mora, ali bi moglo da se promeni.

