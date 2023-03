Atina: Izbili sukobi između policije i demonstranata zbog železničke nesreće

ATINA – U Atini su danas izbili sukobi između policije i grupe demonstranata koji su protestovali zbog železničke nesreće u Grčkoj u kojoj je poginulo najmanje 57 ljudi.

Studenti i železničari protestovali su danas u centru Atine zbog najveće železničke nesreće u Grčkoj, javio je Rojters.

U sudaru brzog putničkog voza, sa više od 350 putnika, sa teretnim vozom u blizini grada Larise u noći između utorka i srede, poginulo je 57 ljudi, uglavnom studenata.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis nazvao je sudar putničkog i teretnog voza „užasnom železničkom nesrećom bez presedana” i obećao sprovođenje potpune, nezavisne istrage.

Vlasti su uhapsile upravnika stanice u gradu Larisa, a utvrđeno je da je preusmerio prigradski voz u tom gradu na pogrešan kolosek.

Šef stanice suočava se sa teškim optužbama za narušavanje bezbednosti u saobraćaju, a za to delo je zaprećena kazna od 10 godina zatvora do doživotne robije.

On se suočava i sa optužbama za višestruko ubistvo iz nehata, ali i optužbama za nanošenje telesnih povreda.

Prema optužnici, koja je podignuta protiv njega, propusti su ozbiljni, ne svode se samo na njegovu grešku što je voz uputio u pogrešnom smeru, već se navodi i da je mogao da vidi voz koji je pogrešno skrenuo i da ispravi svoju kobnu odluku, objavili su grčki mediji.

Železničari su održali dvodnevni štrajk zbog nesreće.

To je najveća železnička nesreća u Grčkoj, a pre ove najveća je bila 1968. godine kada su poginule 34 osobe u nesreći u južnom Peloponezu.

(Tanjug)

