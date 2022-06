Austrija: Ministar za brži postupak resavanja zateva za azil

BEČ – Ministar unutrašnjih poslova Austrije Gerhard Karner zahteva da se, za tražioce azila iz bezbednih zemalja, postupak rešavanja zahteva ubrza i pojača zaštita spoljne granice.

Ministar ukazuje da krijumčari ljudi pokušavaju da zloupotrebe rat u Ukrajini i talas migracije iz te zemlje.

„Oni reklamiraju svoje usluge time što tvrde da nikada nije lakše dospeti u Evropu nego sada od početka ukrajinske krize. Zbog toga je neophodna robustna zaštita spoljne granice i kontrola na unutrašnjim međama EU“, objasnio je Karner.

On je istakao da Austrija spada u one evropske zemlje sa najvećim brojem migranata po glavi stanovnika, te je posebno pogođena novim rastom talasa migracije.

Karner je zatražio da se ubrza postupak za rešavanje molbi za dobijanje azila, to jest sprovođenje brzog postupka.

„Sistem azila mora ostati verodostojan. Brzi postupak je važan garant toga i ujedno je sredstvo protiv marketinga krijumčarske mafije“, poručio je austrijski ministar.

Sistem azila, prema njegovim rečima, mora osigurati pomoć onima kojima je potrebna, a to nije slučaj za osobe iz bezbednih zemalja porekla.

Prema njegovim rečima, ako neko lice iz bezbedne zemlje porekla traži azil, onda proces rešavanja molbe može biti završen u najbržem slučaju za 72 sati, a najdužem 25 dana, objasnio je ministar.

On je preneo da je od januara do maja 4.045 od ukupno 21.200 odluka na molbe za dobijanje azila rešeno po brzom postupku, a prošle godine to je bio slučaj za svega 3.693 molbi.

„Praksa pokazuje da je u okviru brzog postupka obuhvaćena ispravna ciljna grupa“, naveo je Karner.

On je istakao da pre svega zahtevi za azil lica iz Maroka, Pakistana, Indije, Tunisa i Egipta mogu biti ubrzano rešavani, a na te zemlje otpada 84 odsto svih postupaka.

Ukupno gledano, broj migranata upravo iz tih zemalja raste.

Ove godine je već 1.520 Tunižana zatražilo azil, što je za 1.849 odsto više nego prošle godine, a kod Marokanaca zabeležen je rast od 73,1 odsto, Pakistanaca za 544 procenata, i Indijaca 679 odsto.

(Tanjug)

