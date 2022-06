Austrija neće prihvatiti UKR u EU bez Zapadnog Balkana

BEČ – Austrija nikada neće odobriti status kandidata za članstvo u EU za Ukrajinu na teret država Zapadnog Balkana, poručio je predsednik austrijskog parlamenta Volfgang Sobotka.

„To Austrija nikada neće podržati”, naglasio je Sobotka u intervjuu agenciji APA.

On je istakao da je Austriji bitno da sve zemlje Zapadnoh Balkana nemaju samo evropsku perspektivu, već da im se pokaže put kojim mogu ući u EU.

Podsetio je da je austrijski kancelar Karl Nehamer jasno stavio do znanja da neće biti brzog pristupnog procesa za Ukrajinu.

Sobotka je, u vezi austrijskog predloga za pristupni proces, rekao da je on dobar za zemlje Zapadnog Balkana.

Prema njegovim rečima, punopravno članstvo u EU ne bi, prema predloženom austrijskom modelu, bilo sklonjeno sa stola, već, kaže, naprotiv.

„Procesom upravljaju zemlje koje žele da pristupe. Ako ispune sve uslove onda će biti članice”, objasnio je on.

Istovremeno je kritikovao trenutni pristupni proces sa 35 poglavlja, u kojem se, ukazuje, “beskonačno dugo pregovara bez da se građanima pokaže perspektiva”.

Pored toga, kaže, austrijski „non-pejper » povlači pouke iz ranijih pristupnih procesa.

“Bugarska I Rumunija su nakon veoma kratkog perioda pristupile, I želelo se naknadno rešiti više pitanja kao što je vladavina prava. Takvu situaciju ne želimo po drugi put”, objasnio je on.

Sobotka je naglasio da je na Zapadnom Balkanu, na primer, Srbija u oblasti faktičke ekonomske integracije sa državama EU već značajno daleko stigla nego što je po pitanju vladavine prava.

Prema austrijskom predlogu, dodaje, treba da se omogući, još pre ispunjavanja preduslova, na primer u oblasti vladavine prava, sprovesti zvanično i pravno ekonomsku integraciju.

„Non pejper“ je, tvrdi, zbog toga i za članice EU ohrabrenje da ne blokiraju kandidate na putu u Uniju.

Ocenio je da je nepodnošljiv veto Bugarske protiv Severne Makedonije, i da škodi ugledu EU u regionu.

« Non pejper“ Austrije je dobar za sprečavanje takvih blokada.

U vezi poređenja Kosova sa proruskim Donbasom Sobotka je poručio da se mora odbiti narativ Vladimira Putina.

„Kosovo je već za vreme Jugoslavije imao autonomiju, pre nego što mu je ‘Srbija 1989.ukrala nezavisnost’. Na drugoj strani Rusija je 1994.dala garancije teritorijalnom integritetu Ukrajine. Smatramo da ne može da se pregovara o nezavisnosti Kosova“, poručio je Sobotka.

Ukazao je da je Kosovo proteklih godina po teškim pitanjima uvek zauzimalo jasan proevropski stav, kao i sada podržavajući zapadne sankcije protiv Rusije.

(Tanjug)

