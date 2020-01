Avion sa 150 putnika skliznuo sa piste i izleteo na ulicu (video)

Iranski putnički avion sa 150 putnika skliznuo je s piste i izleteo na ulicu u južnom gradu Mahšar, nakon što je prilikom sletanja pukao stajni trap.

Niko nije teže povređen, javlja AP.

Putnici su izašli iz aviona na prednja vrata i na izlaz za slučaj opasnosti noseći svoj ručni prtljag, pokazuju snimci lokalne televizije.

Direktor aerodroma rekao je da su svi putnici bezbedno napustili letelicu.

Iranska državna televizija javila je da se incident dogodio tokom grubog sletanja oko 9.30 po lokalnom vremenu.

Ovo je treći incident u poslednjih nekoliko dana sa avionima u Iranu, posle nesreće kada je 8. januara oboren ukrajinski avion.

Dramatic footage of a passenger plane belonging to #Iran’s Caspian airline landing in the middle of the street in Mahshahr (same city that many were killed in Nov. protest) this happened in the last hour. Witness who got the footage didn’t know if there were any casualties. pic.twitter.com/oa6ghmT8bu

— Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 27, 2020