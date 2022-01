Bajden je kralj lapsusa: U 2021. je imao brdo ispada – od Klutina do omnikrona

Džozef Bajden (79) početkom prošle godine ušao je u Belu kuću kao 46. američki predsednik, a pored uobičajenih dužnosti na tom mestu za prvu godinu njegovog mandata vezuje se i nekoliko lapsusa i nespretnih ispada.

Bajden je svojevremeno i sam sebe nazvao „gaf mašinom“, kako je preneo CNN.

„Ali, bogu hvala, to je ništa u poređenju sa jednim tipom koji ne može da kaže istinu“, rekao je Bajden pre tri godine u predizbornoj kampanji, kada je za rivala imao Donalda Trampa, koga je jednom nazvao Džordžom.

Bajden je na dužnost stupio 20. januara, a od tada je napravio nekoliko lapsusa. On je pogrešno izgovorio ime ruskog kolege Vladimira Putina, dok je govorio o politici Vašingtona prema Moskvi i nazvao ga „Klutin“.

„Takođe sam stavio do znanja predsedniku Klutinu da su Sjedinjene…Putinu… da su SAD nepokolebljive u podršci našim saveznicima i partnerima u Evropi“, ispravio se Bajden.

Premijer Australije Skot Morison dobio je nadimak „momak odozdo“. Tokom jedne od konferencija za novinare, Bajden se okrenuo prema prisutnom britanskom premijeru Borisu Džonsonu i zahvalio mu na saradnji. Onda je pogledao prema ekranu, na kojem je bilo lice Morisona, koji se uključio putem video linka.

„Želim da se zahvalim i onom momku odozdo. Hvala puno. Hvala, druže“, kazao je Bajden Morisonu.

Za razliku od njih, potpredsednica Kamala Haris je dobila novu „titulu“ – postala je „predsednica“. Bajden je tokom govora održanom povodom podele oko 100 miliona vakcina u SAD Kamalu Haris nazvao predsednicom, preneo je tada „Njujork post“.

Review of 2021: President Biden stumbled on steps to Air Force One plane but he was fine pic.twitter.com/8uAwxg1ACa

— Reuters (@Reuters) December 19, 2021