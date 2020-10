Bajden na reklame potrošio najviše u istoriji izbora

VAŠINGTON – Bivši američki potpredsednik Džo Bajden potrošio je za televizijsko i elektronsko oglašavanje tokom aktuelne izborne kampanje više od bilo kog drugog predsedničkog kandidata u američkoj istoriji.

Bajdenova kampanja za novembarske predsedničke izbore do sada je potrošila više do 582 miliona dolara na TV oglašavanje, navodi se u izveštaju kompanije Advertajzing Analitiks i dodaje da je kampanja njegovog protivkandodata Donalda Trampa do sada koštala oko 342 miliona dolara.

(Tanjug)

