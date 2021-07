Bajden: Sajber napadi mogu dovesti do pravog rata

VAŠINGTON – Američki predsednik Džozef Bajden upozorio je da bi značajniji sajber napad na Sjedinjene Američke Države mogao dovesti do „pravog rata“ sa nekom velikom silom.

Ovo upozorenje, smatraju komentatori, u neposrednom fokusu ima pretnje koje Vašington vidi u Rusiji i Kini.

Nakon niza krupnih sajber napada koji su uticali na snabdevanje gorivom i hranom u nekim delovima Sjedinjenih država, naneli veliku štetu i uzdrmali Ameriku, sajber bezbednost našla se u vrhu prioriteta Bajdenove administracije, prenosi Rojters.

„Mislim da je više nego verovatno da, budemo li se našli u ratu, i to u pravom, oružanom ratu sa nekom velikom silom – biće to posledica sajber napada i mogućnost za to se eksponencijalno povećava“, upozorio je američki predsednik tokom posete kancelariji direktora Nacionalne obaveštajne službe.

Tokom samita američkog i ruskog predsednika u Ženevi 16. juna, Bajden je podelio listu vitalne američke infrastrukture koju SAD smatraju najosetljivijom, prelomnom tačkom ugrožavanja nacionalnih interesa.

Od tada su i visoki zvaničnici sektora američke nacionalne bezbednosti u stalnom kontaktu sa visokim zvaničnicima Kremlja zbog sajber napada na Sjedinjene Države, saopštila je Bela kuća.

Bajden je takođe naveo pretnje koje dolaze iz Kine, za čijeg predsednika Si Đinpinga je rekao da je „smrtno ozbiljan u nameri da Kina postane najmoćnija vojna sila na svetu i najveća i najistaknutija globalna ekonomija do sredine 2040-ih.“

Tokom svog govora, Bajden je takođe zahvalio svim pripadnicima američkih obaveštajnih agencija, izrazivši poverenje u posao koji oni obavljaju i obećao da neće vršiti politički pritisak na njih.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.