Bajden: Svi Amerikanci koji to žele će biti evakuisani

VAŠINGTON – Američki predsednik Džozef Bajden obećao je danas da će svi Amerikanci koji to žele biti evakuisani iz Aganistana, a do se sada je to omogućeno za oko 13.000 njih.

Bajden je izjavio i da je velika evakuacija Amerikanaca i avganistanskih saveznika iz Avganistana rizična operacija, kao i da ne može da predvidi razvoj situacije u Avganistanu.

Bajden je tokom obraćanja iz Bele kuće rekao da su SAD u bliskom kontaktu sa talibanima kako bi avganistanskim državljanima koji su saradnici SAD omogućio pristup aerodromu u Kabulu, prenosi Rojters.

Suočen sa bujicom kritika zbog načina na koji je postupao sa povlačenjem američkih trupa, Bajden je saopštio da ne može da obeća konačan ishod u Avganistanu, gde su se SAD 20 godina borile protiv islamističke organizacije.

Predsednik Bajden se osvrnuo na „pauzu“ u evakuacionim letovima iz Kabula, rekavši da je to učinjeno kako bi „bili sigurni da možemo da obradimo evakuisane osobe koje stižu na tranzitna mesta“.

CNN je izvestio ranije da nijedan američki avion za evakuaciju nije napustio kabulski međunarodni aerodrom Hamid Karzai najmanje osam sati.

Strane sile pokušale su danas da ubrzaju evakuaciju nakon izveštaja o odmazdi talibana nad ljudima koji su radili sa snagama predvođenim SAD ili prethodnom vladom koju je podržavo Zapad.

Prema NATO, ukupno je više od 18.000 ljudi odletelo do sada sa aerodroma u Kabulu, otkako su talibani zauzeli glavni grad, ali se zapadne vlade suočavaju sa kritikama zbog nepredviđanja tako haotične situacije ili nepružanja dovoljne pomoći u takvim okolnostima.

(Tanjug)

