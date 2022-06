Bajden: Tužan dan za Ameriku

VAŠINGTON – Američki predsednik Džo Bajden rekao je danas povodom odluke Vrhovnog suda SAD o abortusu da je ovo tužan dan za zemlju i obećao da će učiniti sve što je u njegovoj moći da zaštiti prava žena.

„Odluka Vrhovnog suda je bukvalno vratila Ameriku 150 godina unazad jer je kao obrazloženje postavio državne zakone iz 1800-tih koji kriminalizuju abortus“, poručio je Bajden u obraćanju iz Bele kuće nakon što je Vrhovni sud doneo odluku da poništi presudu staru 50 godina koja je legalizovala abortus u celoj zemlji čime je tehnički ukinuo federalno ustavno pravo na pobačaj u Americi.

On je rekao da je Vrhovni sud oduzeo ustavno pravo Amerikanki, prenosi CNN.

„Oni ga nisu ograničili, oni su ga jednostavno oduzeli. Ovo je tužan dan za pravosuđe i zemlju“, rekao je Bajden.

Ukazao je na to da nijedna izvršna radnja predsednika ne može da obezbedi pravo žena na izbor, a da je jedini način na koji to može da bude učinjeno da jeste da Kongres vrati zaštitu odluke u postupku Rou protiv Vejda kao saveznog zakona.

Bajden je rekao da će žene u državama gde su uvedene restrikcije za abortus biti slobodne da putuju u druge delove zemlje gde je to dozvoljeno.

Takođe je rekao da će štititi pristup lekovima za abortus dozvoljenim pre 20 godina, ali je upozorio da će smrtnost majki biti u porastu.

