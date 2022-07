Balaban: MCP očekuje potpisivanje Temeljnog ugovora

PODGORICA – Iz Mitropolije crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve očekuju da će Temeljni ugovor između države i Crkve biti potpisan, kako je ranije danas najavio premijer Dritan Abazović, tokom avgusta.

Koordinator Pravnog saveta MCP Igor Balaban je, kako prenosi portal RTCG, rekao da je usaglašeni Temeljni ugovor u skladu sa Ustavom Crne Gore i zakonima.

,,Sve sugestije već su raspravljane u okviru ekspertskih timova crkve i vlade, sve sugestije uzimane su u obzir i nađena su, te su nađena odgovarajuća rešenja, da se implementira ono što je u interesu države i što je najvažnije, apsolutno sve u skladu sa Ustavom i sa zakonima ove zemlje koju smo svi dužni da poštujemo“, kazao je Balaban.

Iz pravnog tima Mitropolije smatraju da nema prepreka za potpisivanje Temeljnog ugovora.

“Očekujemo da se desi potpisivanje, i nadamo se da će do njega brzo doći. Ohrabruje izjava premijera da će se to desiti ubrzo, u avgustu, u sledećim sedmicama, mi smo za to spremni, vlada je na potezu, mi čekamo”, kaao je Balaban.

Potpisivanje Temeljnog ugovor države i Crkve i dalje je pretnja za pad vlade premijera Dritana Abazovića.

Predsednik države i lider DPS, stranke koja je podržala manjinsku vladu, Milo Đukanović saopštio je da ako ugovor sa SPC bude potpisan, sledi pokretanje pitanje smene vlade. Smatra da Temeljnim ugovorom nisu dovoljno zaštićeni interesi države.

Premijer Dritan Abazović, pak, odgovara da se daje jednak tretman svim verskim zajednicama, te da će do potpisivanja definitvno doći. Ukoliko, neko nakon toga želi da povuče politički potez, snosiće odgovornost za dalja dešavanja, poručio je Abazović.

(Tanjug)

