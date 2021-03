Bela kuća: Bajden ne namerava da se sastane s Kimom

VAŠINGTON – Američki predsednik Džozef Bajden ne namerava da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, saopštila je juče Bela kuća.

Na pitanje da li će Bajdenov diplomatski pristup Severnoj Koreji podrazumevati da on sedne da razgovara sa Kimom, kao što je to učinio bivši predsednik SAD Donald Tramp, portparolka Bele Kuće Džen Psaki rekla je da misli da će Bajdenov pristup biti drugačiji i da on to ne namerava da uradi, prenosi Rojters.

Severna Koreja je prošle nedelje lansirala novi tip taktičkih balističkih raketa srednjeg dometa, što je navelo Vašington da zatraži sastanak odbora za sankcije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je potom kritikovao izvođenje ovakvog testiranja raketa.

(Tanjug)

