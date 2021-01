Belgija ”preplavljena” britanskim sojem virusa

BRISEL, 28. januara ( Tanjug) – Belgijski virolozi upozoravaju da će za mesec dana u Belgiji biti dominantan novi, zarazniji soj Kovid-19, tzv. britanska varijanta.

Najnoviji viruslološki izveštaj pokazuje da je u Belgiji konstatovano oko 100 različitih varijanti virusa, uglavnom britanske, a potom južnoafričke varijante i da su svi uzeti od putnika koji se vraćaju u zemlju nakon novogodišnjih praznika i putovanja.

Istovremeno, svi epidemiološki parametri u zemlji su u porastu od početka 2021. godine.

”Ako sve ostane isto i ako ne bude novih mera ili promena u našem ponašanju, nova varijanta će biti dominantna do kraja februara ili početkom marta. To znači da će velika većina infekcija, 90 do 95 procenata, tada biti infekcije britanskom varijantom”, poručio je vodeći belgijski virolog, Emanuel Andre.

Andre je u današnjem intrevjuju za flamanski De Morgen upozorio da će u Belgiji doći do trećeg talasa pandemije ukoliko se mere za suzbijanje virusa stože ne primenjuju.

”Ljudi još to ne vide, jer je talas ispod vodene linije, ali kako nova varijanta postaje dominantna, krivulja će i dalje rasti malo po malo i postoji stvarni rizik da početkom marta budemo preplavljeni”, upozorava Andre.

Kao jedini konačni izlaz iz situacije Andere vidi što bržu vakcinaciju što većeg dela populacije.

U Belgiji je od oktobra na snazi policijski čas, a potpuno su zatvoreni svi barovi, kafići, kulturne i sportske ustanove, kao i sve uslužne deletonosti koje podrazumevaju direktan kontak poput frizera, kozmetičkih i spa centara.

Od juče Belgija je ograničila i sva putovanja u i van zemlje osim neophodnih.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.