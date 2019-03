Benon: Mej nije sofisticirana, Džonson uzor jer je smršao

VAŠINGTON – Bivši glavni strateg Bele kuće Stiv Benon izjavio je da Tereza Mej nije poslušala Donalda Trampa povodom Bregzita i da ne razume „složenost“ situacije.

„Britanska premijerka je došla [u Vašington], Tramp je sedeo i rekao joj: ‘Slušaj, broj jedan: prekorači zacrtani cilj svog plana, jer će ti se raspasti. Broj dva: nastavi sa tim – moraš u roku od 6 meseci da dođeš do uslova koji su dogovoreni. I broj tri: koristi svaku strelicu u svom tobolcu čak i ako kasnije budeš morala da vodiš parnicu'“, naveo je Benon za Skaj njuz.

„Ona se na to nasmejala“, rekao je Benon i dodao: „Da budem brutalno iskren, ona nije preterano sofisticirana. Mislim da nije razumela u kakvu je komplikaciju ušla“, prenosi Politico.eu u engleskom izadanju.

Prošle nedelje, Trump je rekao da je dao britanskoj premijerki svoje ideje za pregovore oko Bregzita, ali da „ona nije slušala to i to je u redu, ona mora da učini ono što mora“.

Predsednik SAD je dodao i: „Mislim da je moglo biti dogovoreno na drugačiji način. Mrzim što vidim da se sada sve raspada“.

Banon je takođe opisao bivšeg ministra spoljnih poslova Britanije, Borisa Džonsona kao „vrlo inspirativnog“ jer se ošišao kosu i izgubio kilažu.

„Mislim da bi Boris Dzonson bio dobar premijer. Mislim da je Džonson momak s velikim idejama. Mislim da je on novi osveženi Boris Džonson koji je izgubio 30 kilograma – on ima novu frizuru, on je uzor – način na koji je izgubio toliko težine … vrlo inspirativno“, prenosi Politico.eu.

(Tanjug)