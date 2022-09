Berbok: Sankcije RUS ostaju, sve i da Nemci izađu na ulice

BERILN – Ministarka spoljnih poslova Nemačke Analena Berbok izjavila je da Berlin mora da podrži Ukrajinu, čak i ako Nemci izađu na ulice zbog rastućih cena energenata.

„Ako dam obećanje ljudima u Ukrajini – ‘Mi smo uz vas, dokle god smo vam potrebni’ – onda želim to da ispunim. Bez obzira na to šta moji nemački birači mislili, ali ja želim da to ponudim narodu Ukrajine“, rekla je Berbok.

Dodala je da će sankcije Rusiji ostati na snazi i tokom zime, čak i ako političari budu suočeni sa nezadovoljnim građanima.

„Suočavamo se sada sa zimom, kada ćemo biti izazvani kao demokratski političari. Ljudi će izaći na ulicu i reći: ‘Ne možemo platiti naše cene energenata’. A ja ću reći: ‘Da znam, pa ćemo vam pomoći socijalnim merama.’ Ali ne želim da kažem: ‘OK, onda zaustavljamo sankcije Rusiji.’ Mi ćemo biti uz Ukrajinu, a to znači da će sankcije ostati i zimi, čak i ako političarima bude jako teško“, dodala je Berbok u sredu posle neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova EU u Pragu.

Nemački mediji prenose da su navodi ministarke iz redova Zelenih danas izazvali brojne kritike deseničarske Alternative za Nemačku (AfD) i levičarskih stranaka, koje smatraju da je Berbok pokazala da su joj preči građani Ukrajine od građana Nemačke.

(Tanjug)

