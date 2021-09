Besmisleni ideoloski sukobi, ne sirimo mrznju među bracom

PODGORICA – Patrijarh SPC Porfirije upitao je večeras, u svom obraćanju u Podgorici, kako je rekao, svim sunarodnicima i ljudima koji žive na ovim prostorima, da li ćemo dozvoliti da se kroz ovaj vek prenose besmisleni ideološki sukobi, ističući da su razlike božji dar, kako bismo obogaćivali jedni druge.

„Da li ćemo mi, savremenici, dozvoliti da se i dalje, kroz 21. stoleće, prenose besmisleni ideološki sukobi, da nam na čelu stoje žigovi i etikete iz prošlih vremena, da te žigove utiskujemo u duše sopstvene dece? Potreban nam je samo Hristos, njegov pečat u srcu, njim da se osenjujemo, a onda neka svako o svemu drugom bude ono što hoće“, rekao je patrijarh Porfirije.

On je poručio da su razlike dar božji, date ne da bi bile povod za sukobe, već kao darovi božji, da bismo svoj poseban pečat razvijali i kroz taj pečat sebe darivali drugimja i primali druge, da bismo sebe obogaćivali.

„Zajedno sa mitropolitom Joanikijem i svim arhijerejima, molim sve u ovim svetim krajevima, da ne dozvole da se mržnje među braćom i nesreće produžuju, tražimo oproštaj i oprostimo“, poručio je patrijarh.

On je istakao da su svi ljudi pozvani da budu naša braća.

„Mi nemamo neprijatelje. Bez obzira što, poučeni silama ovog sveta, nadahnutim sebičnim i priolaznim inetresima, neki ljudi crkvu Hristovu i samoga Hrista, a onda i nas pravoslavne hrišćane, mogu videti kao svoje neprijatelje. To je njihova stvar. Bog nas neće pitati šta su nama učinili, ali šta smo mi njima“, rekao je poglavar SPC.

Dodao je da novog mitropolita Joanikija dobro poznaje, još od studija, i to ne bogoslovskih, već iz vremena kada je Joanikije studirao filozofiju, a na sam arheologiju.

Ispričao je da su, paralelno, u isto vreme, sreli apostole onih vremena i svedoke Hristove, duhovnu decu svetoga oca Justina, mitropolita Amfilohija, vladiku Atanasija i vladiku Irineja, koji su nam rečju i svojim postojanjem pokazali da postoji živi bog, koji je dosao među nas, Isus Hristos.

Kako je rekao, posle jednog takvog susreta i predavalnja mitropolita Amfilohija, odlučili su da napuste studije, hoteći da čuju živu reč božju.

„Ja sam stoga jemac da je vaš novi mitropolit istinski čovek, saborni čovek. On jeste Srbin pravoslavni, ali je pre toga, za to vreme i posle toga, hršćanin pravoslavni, a to znači da on voli srpski narod, ali u Hristu i kroz ljubav prema svom narodu, voli svakog čoveka i sve narode, jer svi su povazni da budu Hristos, crkva njegova“, rekao je patrijarh.

Dodao je da za mitropolita Joanikija, važi jednostavan zaključak apostola Pavla:

„Nema više Judejca ni Jelina, nema više roba ni slobodnoga, nema više muškog ni ženskog, jer ste vi svi jedan u Hristu Isusu“.

„Neka Gospod da, kao što je u srcu i u duši mitropollita Joanikija Hristos vek na prvom mestu, zbog čega je sve u njegovom životu na svom mestu, da molitvama svih svetih, iz ove svete zemlje i naše svete crkve, Gospod bude u vašim srcima, mislima, celom biću, uvek na prvom mestu. Onda nećete nikada imati problem, da prepoznate šta je to što treba da bude na drugom mestu, i šta na kojem mestu treba da bude“, rekao je poglavar SPC.

(Tanjug)

