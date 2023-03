Bezbedno snabdevanje Mađarske prirodnim gasom bez ruskih izvora je nemoguće

TREBINJE – Bezbedno snabdevanje Mađarske prirodnim gasom bez ruskih izvora je danas nemoguće, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto na panelu energetska stabilnost i energetska nezavisnost u regionu u okviru Samita energetike „SET Trebinje 2023“.

„Što se tiče snabdevanja energentima, mi smo zemlja koja veći deo svojih energetskih potreba uvozi, zato smo u specijalnoj situaciji. Čak šta više po pitanju energije, mi se odnosimo prema tom pitanju kao prema fizičkom. Voeli bi da stojimo stabilno“, rekao je Sijarto.

Istakao je da su Mađarskoj potrebni energenti, odnosno prirodni gas.

„Da bi jedna zemlja mogla da kupuje prirodni gas potrebno je obezbediti izvorište i transport prirodnog gasa. Realnost u slučaju Mađarske jeste da bezbedno snabdevanje naše zemlje prirodnim gasom bez rzskih izvora je danas nemoguće. Učinili smo ozbiljne napore da izvršimo diverzifikaciju prirodnog gasa, a da bi to bilo uspešno potrebno nam je više vremena“, naveo je Sijarto.

Poručio je da mu je uvek zadovoljstvo da poseti Republiku Srpsku i predsedniku Republike Miloradu Dodiku zahvalio na pozivu.

Komentarisao je i sukobe u Ukrajini.

„Predstavljam zemlju koja se nalazi u susedstvu samog rata i pošto smo blizu tih ratnih događaja, posledice su teške po nas. Zbog toga mi Mađari želimo da se sklopi mir u Ukrajini“, rekao je Sijarto.

Za Gasprom je rekao da je partner koji se drži sovjih ugovornih obaveza.

„Bili su otvoreni da razgovaramo o povećanoj količini nabavnog gasa. Što se tiče sankcija, nemamo nameru da prestanemo sa nabavkom gasa iz Rusije. Kada je prvi paket sankcija uveden, oni koji su to uveli, rekli su da će se Rusija ovim sankcijama ekonomski upropastiti i neće biti u mogućnosti da nastavi rat, što će dovesti do mira. Sada smo došli do desetog paketa sankcija, a Rusija nije poklekla“, kazao je Sijarto.

Poručio je da su sankcije „totalni neuspeh“.

„Briselske sankcije nanose probleme zemljama u Evropi. Visoka inflacijska stopa je posledica sankcija, a to je nama iz Evrope veći problem nego Rusima. Ako gledamo činjenice, te sankcije nemaju nikakvog smisla, a čak su i štetne“, rekao je.

Sijarto je kazao da „oni koji misle da na Zapadnom Balkanu bilo šta može da se reši sankcijama, pojma nemaju o Balkanu“.

„Njima je sam Balkan nepoznanica. Treba da poštuju volju naroda koji žive u regiji Zapadnog Balkana. Predsednik Dodik je pobedio na izborima, to su glasači odlučili. Na svima je da se ta odluka poštuje. Oni koji žele da se protiv predsednika Dodika uvedu sankcije, oni u suštini ne žele da ispoštuju volju građana Republike Srpske. Ne ukazuju poštovanje narodu te zemlje. Dok smo mi na vlasti u Mađarskoj, predsednik Dodik se neće naći na nikakvoj listi sankcija“, rekao je Sijarto, prenela je RTRS.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.