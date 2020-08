Bil Gejts se pobunio protiv Trampovog zahteva za Tik-tok

Bil Gejts, osnivač Majkrosofta, pobunio se protiv zahteva administracije američkog predsednika Donalda Trampa da američka kompanija kupi kinesku platformu Tik-tok, nazvavši mogućnost kupovine „čašom otrova za Majkrosoft“.

Gejts. koji je trenutno savetnik u Majkrosoftu, pošto je 2014. napustio mesto generalnog direktora, to je rekao u intervjuu za „Vajerd“.

On je upozorio da „nije jednostavno biti veliki u biznisu društvenih medija“ i dodao da je „dobro kada u tom poslu postoji konkurencija“.

„Ako nam Tramp ubije glavnog konkurenta, to će biti prilično bizarno“, rekao je Gejts.

Američki predsednik Donald Tramp je prvo najavio da će zabraniti Tik-tok u Americi, a potom „omekšao“ stav konstatacijom da nema ništa protiv toga da Majkrosoft kupi Tik-tok, ali da to mora biti završeno za 45 dana.

On je to objasnio ocenom američkih bezbednosnih zvaničnika da bi aplikacija u vlasništvu kineske kompanije „BajtDens“ mogla da se koristi za prikupljanje ličnih podataka Amerikanaca za račun kineske države, iako su Kinezi to demantovali i najavili da im je namera da i dalje ostanu na američkom tržištu.

Gejts je Trampovu naredbu da Tik-tok bude prodat američkoj kompaniji nazvao „čudnom“, posebno što se zahteva da deo novca bude predat federalnim vlastima. Dodao je da će Majkrosoft morati da se izbori sa tim.

Zvaničnici Majkrosofta potvrdili su da planiraju kupovinu Tik-toka u Australiji, Kanadi, SAD i na Novom Zelandu, te da je rok 15. septembar.

(Sputnjik)

