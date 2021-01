Usvojena Rezolucija o razrešenju Trampa, naoružana Nacionalna garda oko Bele kuće

Potpredsednik SAD Majk Pens uputio je pismo predsedavajućoj Predstavničkog doma Kongresa SAD Nensi Pelosi u kome navodi da bi primena 25. amandmana protiv predsednika Donalda Trampa „bila strašan presedan“.

Pelosi predvodi demokrate koje od Pensa traže da primeni četvrtu tačku 25. amandmana, koja kaže da potpredsednik preuzima predsednička ovlašćenja u slučaju da predsednik SAD nije sposoban da obavlja svoju dužnost.

„Ne verujem da bi takva akcija bila u najboljem interesu naše nacije, niti bi bila u skladu sa našim ustavom“, naveo je Pens, podsećajući da nije želeo da izađe iz ustavnih okvira ni kada su u Kongresu potvrđivani rezultati predsedničkih izbora.

Zahtev Predstavničkog doma Pens je nazvao „političkim igrama“ pred kojima ne želi da popusti, objavili su američki mediji.

„Pozivam vas i svakog člana Kongresa da izbegavate akcije koje će izazivati dalje podele i podgrevati strasti. Radite sa nama da snizimo temperaturu i ujedinimo zemlju kako se pripremamo za inauguraciju Džoa Bajdena za sledećeg predsednika“, naveo je Pens.

Potpredsednik SAD podsetio je Pelosi da je ona bila ta koja je govorila kako 25. amandman mora biti baziran na medicinskoj odluci, a ne na „mišljenju ili ponašanju koje nam se ne sviđa“.

„Prema našem ustavu, 25. amandman nije sredstvo kažnjavanja ili uzurpacije. Bio bi strašan presedan koristiti ga na taj način“, napisao je Pens.

(Sputnjik)

Predstavnički dom usvojio rezoluciju o razrešenju Trampa

Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je u utorak uveče rezoluciju kojom se potpredsednik Majk Pens poziva da pokrene proceduru predviđenu 25. amandmanom američkog Ustava, kako bi predsednik Donald Tramp bio razrešen dužnosti, javljaju agencije.

Rezolucija je usvojena sa 223 glasova za i 205 protiv.

Smena predsednika po 25. amandmanu podrazumeva da potpredsednik i većina članova predsednikovog kabineta proglase da predsednik nije sposoban da obavlja svoju ustavnu dužnost.

Potpredsednik Majk Pens sada ima 24 sata da se izjasni da li je spreman da postupi po usvojenoj rezoluciji.

On je, međutim, pre glasanja poručio predsedavajućoj Predstavničkog doma Nensi Pelosi da se protivi pokretanju 25. amandmana.

„Ne verujem da je takav potez u najboljem interesu naše nacije niti da je u skladu sa našim Ustavom“, naveo je Pens u pismu koji je njegov kabinet uputio Pelosi.

