Bisel: Dobra saradnja medija u regionu i NATO

BRISEL – U intervjuu za „Vestern Balkans“ brigadna generalka i viša vojna predstavnica u sedištu NATO u Sarajevu, Marti Dž. Bisel, ocenila je da je saradnja NATO sa medijima u regionu dobra, da su prednosti pridruživanja Alijansi povećanje sigurnosti i stabilnosti, a da svaka zemlja treba sama da donese odluku o članstvu, bez mešanja trećih strana.

Na tvrdnju novinara da mediji u Srbiji izveštavaju o NATO-u senzacionalistički, i kako vidi medijsku pokrivenost aktivnosti Alijanse, Bisel je odgovorila da je zahvalna medijima na ulozi koju imaju u borbi protiv dezinformisanja.

Rekla je da je njihova saradnja dobra i da je NATO transparentan, i pozvala sve medije da se uvek vrate na izvor informacija o NATO aktivnostima.

Komentarišući izjavu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da Rusija pokušava da se meša u političke procese i utiče na odluke zemalja Balkana o pridruživanju Alijansi, Bisel je rekla da je to zabrinjavajuće, jer bi sve zemlje trebalo da su slobodne da biraju svoju spoljnu politiku i vlastite saveze.

„Videla sam izveštaje u štampi o ruskom uplitanju u Crnoj Gori, Grčkoj i Republici Severnoj Makedoniji tokom implementacije Prespanskog sporazuma, dakle u zemljama članicama NATO. To je zabrinjavajuće. Proces pristupanja je stvar Alijanse i same zemlje, bez uplitanja trećih strana“, rekla je ona, dodajući da je to fundamentalni princip Završnog akta Konferencije za evropsku bezbednost i saradnju, koji je potpisala i Rusija.

Na pitanje da li se saradnja između BiH i NATO poboljašala u proteklih nekoliko godina, Bisel je odgovorila potvrdno.

Na tvrdnje političara iz Republike Srpske da ne podržavaju dalje NATO integracije BiH, rekla je da je „NATO pozvao BiH da podnese svoj prvi godišnji nacionalni program kako bi pomogao zemlji da sprovede reforme, a na BiH je da odluči da li će tu priliku iskoristiti“.

„Prednosti priključivanja BiH NATO iste su kao i za svaku zemlju koja razmatra pridruživanje: poboljšana bezbednost, stabilnost, ekonomski rast i razvoj, profesionalnija i isplativija vojska kao i ojačane demokratske institucije“, izjavila je ona.

Bezbednost vodi stabilnosti koja vodi prosperitetu što vodi prilikama za sve građane, dodala je Bisel.

Iako u Bosni i Hercegovini ne postoje planirane zajedničke vežbe NATO BiH u bliskoj budućnosti, ona je naglasila da osoblje Oružanih snaga BiH trenutno služi u misiji NATO u Avganistanu, kao i da doprinosi misijama UN u Kongu i Maliju i misiji EU u Centralnoafričkoj Republici.

Vežbe koje se provode zajedno sa NATO-om bile su i biće važan alat za obuku i spremnost za OS BiH, koji osigurava da su OS BiH spremne ne samo da učestvuju u operacijama podrške miru, već i da pruže pomoć civilnim vlastima u slučaju prirodnih katastrofa, kako bi se zaštitili, obezbedili svi građani BiH i pružila im se potrebna podrška, zaključila je Bisel.

(Tanjug)