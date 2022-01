Bivši predsednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev negirao pripremanje državnog udara

ALMATI – Bivši predsednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev oglasio se posle dužeg odsustvovanja u javnosti, odbacivši nagađanja da se priprema državni udar i da je u toku borba za vlast.

Nazarbajev (81) se prvi put oglasio i povodom masovnih nemira koji su potresli zemlju ranije ovog meseca i demantovao tvrdnje da je među nacionalnom elitom došlo do borbe za vlast.

The First President of the Republic of Kazakhstan Press Service via AP

(Tanjug)

