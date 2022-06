Biznismen Renato Korać upisan kao vlasnik Mamićeve imovine

ZAGREB – Preduzetnik, vlasnik lanca kladionica u BiH, Renato Korać, koji je bivšem prvom čoveku Fudbalskog kluba Dinamo Zdravku Mamiću pozajmio 44.5 miliona kuna da podmiri dug hrvatskoj državi, upisao se kao vlasnik s pravom korišćenja Mamićeve vile na Tuškancu i luksuznog stana na Cvjetnom trgu, piše danas zagrebački Jutarnji list.

List navodi da je reč o uslovnom vlasništvu na osnovu sporazuma o pozajmici šest miliona evra i da Korać nije zainteresovan da preuzme Mamićeve nekretnine u stalno vlasništvo.

Krešo Vukoja, direktor u Koraćevih firmi, kaže da je rok za podmirenje duga do kraja juna ove godine, ali da će najverovatnije biti produžen do Nove godine.

Vukoja je objasnio da je Korać upisan kao vlasnik Mamićevih nekretnina dok dugovanje ne bude podmireno.

„Rok ćemo najverovatnije produžiti jer nekretnine još nisu prodate, naime Mamić traži kupce. Novi rok za vraćanje duga biće do Nove godine“, rekao je Vukoja.

Dodao je da su se Korać i Mamić upoznali nakon što je on otišao u Bosnu i Hercegovinu posle jedne crkvene mise.

Vukoja kaže da samo kuća na Tuškancu, prema nekim procenama, vredi više od duga, odnosno oko osam mililona evra, ali da ipak sve vredi onoliko koliko je neko spreman za plati.

Mamiću se na teret stavljala šteta od 52 miliona kuna. Država mu je 7.5 miliona oduzela od garancije koju je svojevremeno uplatio za ukidanje istražnog zatvora.

Mamiću je do podmirenja duga od 52 miliona kuna nedostajo još 44.5 miliona i da dug nije podmiren, država bi sprovela ubrzo izvršenje nad njeovom blokiranom imovinom u Hrvatskoj, piše Jutarnji.

(Tanjug)

