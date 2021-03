Bler: Da je VB deo EU ne bi došlo do kašnjenja u vakcinaciji

LONDON – Bivši britanski premijer Toni Bler izjavio je, da je Velika Britanija ostala deo Evropske unije, ne bi se došlo do toga da je kontrola nad nabavkom vakcina oduzeta državama članicama EU.

On je u razgovoru sa grupom međunarodnih novinara rekao da to nije bila razumna odluka, prenosi španski El Pais.

„Sve ovo dovelo je do kašnjenja od oko 10 nedelja u programu vakcinacije, mada sam uveren da će to pre ili kasnije biti rešeno. To nije pitanje trijumfalizma već praktičnosti. U prošlosti je EU mnogo puta bila bolja od Velike Britanije i obrnuto“, rekao je Bler.

On je ocenio da je administracija Borisa Džonsona dobro izvršila strategiju vakcinacije, kao i da je bilo ključno dopustiti maloj grupi da deluje.

Prema njegovim rečima, trebalo bi da se fokus stavi na budućnost, kao i da je saradnja na globalnom novou neophodna, iako svaka zemlja štiti svoje nacionalne interese.

„To je jedini način da se skrati pandemija“, rekao je Bler koji je na čelu Instituta za globalne promene.

(Tanjug)

