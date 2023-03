Blinken smatra da sporazum otvara put da pet zemalja EU prizna tzv. Kosovo

VAŠINGTON – Američki državni sekretar Entoni Blinken izjavio je da bi, ako se primeni dogovor Beograda i Prištine postignut u Ohridu, to otvorilo put da pet zemalja EU koje nisu priznale tzv. Kosovo, to učine, preneo je Glas Amerike.

Blinken je tako odgovorio na pitanje demokratske senatorke Džin Šahin o njegovim naporima da ubedi pet zemalja EU koje ne priznaju nezavisnost tzv. Kosova.

„To je svakako pitanje koje nastavljamo da pokrećemo, ali takođe mislim da nas ovaj sporazum, ako se nastavi dalje, zapravo stavlja na put ka priznanju od strane ovih zemalja“, rekao je šef američke diplomatije.

Blinken je kazao da je priznanje Srbije druga stvar i da će, kako navodi, to potrajati.

„Ali ako dođe do normalizovanih odnosa (Beograda i Prištine), to bi imalo pozitivan efekat i verujem da ćemo vremenom doći do te tačke, ali mislim da je za pet zemalja koje ne priznaju nezavisnost Kosova, činjenica da su ove zemlje (Kosovo i Srbija) postigle dogovor i pod pretpostavkom da će ga sprovesti, to će ih gurnuti ka priznanju“, ocenio je Blinken.

Prema njegovim rečima, osim što su se Beograd i Priština načelno dogovorili, važno je da su „obaveze deo planova obe zemlje za članstvo u Evropskoj uniji“.

On je izrazio nadu da će to podstići obe strane da sprovedu obaveze.

Blinken je rekao da su SAD „veoma uključene u ovaj proces“.

„Razgovarao sam o tome i sa premijerom (privremenih prištinskih institucija Aljbinom) Kurtijem i predsednikom (Srbije Aleksandarom) Vučićem, tako da mislim da je ovo pozitivan trenutak“, rekao je on.

Senatorka Šahin je rekla da je senatski komitet za spoljne poslove veoma zainteresovan za ovo pitanje i upitala kako Kongres može da pomogne u tom pogledu.

„Verujem da bi bila ogromna pomoć ako bi, na primer, u vašim angažmanima sa zakonodavcima obe zemlje, jasna podrška Kongresa Sjedinjenih Država da se krene napred i sprovedu ovi sporazumi, mislim da bi bila kritična“, rekao je Blinken.

On je kazao da snažno ohrabruje angažovanje članova Kongresa sa parlamentima u Beogradu i Prištini, kao i sa samim liderima obe strane u dijalogu.

(Tanjug)

