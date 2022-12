Blokirani ulazi u Cetinje i Nikšić i magistralni put Kolašin-Mojkovac

PODGORICA – Grupe građana blokirale su danas ulaze u Cetinje i Nikšić, kao i magistralni put Kolašin – Mojkovac, na protestima su i predstavnici DPS Mila Đukanovića, a Nikšićanin Ilija Bojović poručuje da zahtevaju poštovanje Ustava, stavljanje zabrane na priključenje Crne Gore Otvorenom Balkanu na najmanje pet godina, „otvaranje pitanja položaja pravoslavnih Crnogoraca“, regulisanje državnih simbola, uvođenje nezavisne vanparlamentarne komisije radi kontrole procesa privatizacije, kao i rada svih državnih organa od januara 2006. do januara 2023.

Podgoričke Vijesti su izvestile da je prva blokada postavljena kod Cetinja, gde je blokiran kružni tok na ulazu u grad. Oni su parkirali više automobila na saobraćajnici. Na delu automobila su prekrivene registarske tablice.

Vijesti pišu da su pojedini podgorički mediji prethodno najavili blokade puteva u više crnogorskih gradova, pozivajući se na „saopštenja grupe građana“, ne navodeći niti jedno ime.

Predrag Vušurović iz tzv. pokreta „Ima nas“ je u ponedeljak, kada je Skupština Crne Gore potvrdila izmenjeni Zakon o predsedniku najavio da će narednog dana blokirati sve gradove u Crnoj Gori.

Međutim, građani su danas u podne počeli da se okupljaju i ispred tunela Budoš, na ulazu u Nikšić.

Okupljeni u Nikšiću kažu da će put biti blokiran do 15 časova.

Na protestu su odbornik Demokratske partije socijalista Boris Muratović i predsednik nikšićkog DPS-a Zoran Vukićević.

Ilija Bojović iz Nikšića, koji je došao na blokadu kod Budoša sa članovima organizacije „Perjanici“ tvrdi da je blokadu organizovala grupa građana.

Rekao je da su izrevoltirani aktuelnim dešavanjima i „potonućem Crne Gore i svega što je crnogorsko“, te da „Perjanici“ podržavaju svaki skup organizovan da zaštiti „svakog čestitog radnika, seljaka, svakog Crnogorca“.

„Nismo ovde da podržavamo i štitimo ničije uskopartijske interese, to je nešto što preziremo i što nas je dovelo do ovoga“, istakao je on i dodao:

„Zahtevamo poštovanje Ustava, stavljanje zabrane na potpisivanje ulaska u Otvoreni Balkan na najmanje pet godina, otvaranje pitanja položaja pravoslavnih Crnogoraca, regulisanje državnih simbola, uvođenje nezavisne vanparlamentarne komisije radi kontrole procesa privatizacije, kao i rada svih državnih organa od januara 2006. do januara 2023.“.

Građani su se, pišu Vijesti, okupili i kod skretanja za Biogradsku goru, između Mojkovca i Kolašina gde su blokirali saobraćaj.

Na skupovima je prisutna policija.

(Tanjug)

