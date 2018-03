Bolje je sa Rusijom biti prijatelj nego neprijatelj

Predsednik SAD Donald Tramp ne slaže se sa medijima koji su tražili od njega da kritikuje predsednika Rusije Vladimira Putina umesto da mu čestita pobedu na izborima.

„Pozvao sam ruskog predsednika Putina kako bih mu čestitao pobedu na izborima. Lažni mediji su poludeli, jer su želeli da ga ja kritikujem. Greše. Bolje je biti u dobrim odnosima sa Rusijom nego lošim“, napisao je Tramp na Tviteru.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2018