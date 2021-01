Bolničar negacionista rizikuje posao

RIM – Pet hiljada novozaražneih više nego predhodni dan, ukupno 20.000 Italijana je inficirano kovidom19 u poslednja 24 sata, a preminulo je 548 pacijenata, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, a prenosi agencija Agi.

To su visoki brojevi koji pokazuju da je epidemiološka situacija teška, uprkos strogim antikovid merama koje su u Italiji na snazi od početka decembra.

Danas je u celoj zemlji režim antikovid mera ublažen što znači otvorene su prodavnice i trgovački centri, može se kretati u okviru vlastite opštine bez potvrde da je to neophodno, barovi i restorani mogu biti otvoreni do 18 sati, a dostava na kućnu adresu hrane može se obavljati do 22 sata.

Osnovne mere zaštite ostaju na snazi obavezno nošenje zaštitnih maski i na otvorenom i u zatvorernim prostorijama, držanej fizičke distance i druženje sa minimalnim brojem osoba izvan porodičnog domaćiunstva.

U skladu sa uredbom vlade, danas, 7. januara, pet miliona učenika osnovnih i srednjih škola trebalo je da se vrate u učionice i počnu sa direktnom nastavom, ali je zbog epidemiološke situacije većina italijanskih regiona odlučila da taj početak odgodi.

One škole koje su ipak otvorile svoja vrata učenicima organizovale su stroge kontriole: na ulazu merenje temperature, brzo testiranje putem pljuvačke i pohađanje nastave u smenama, to jest sa 50 odsto kapaciteta.

(Tanjug)

