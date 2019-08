Bombaš se razneo na svadbi: Ubio najmanje 63 i ranio još 182 ljudi (video)

Najmanje 63 osobe su ubijene, a 182 je ranjeno sinoć u napadu bombaša samoubice na svadbi u Kabulu, saopštilo je danas ministarstvo unutrašnjih poslova Avganistana.

#Break:

Footage from a alleged suicide attack in a wedding all in west of Kabul #Kabul where tens of people killed and wounded.

Eyewitnesses say.@TOLOnews pic.twitter.com/OX5FmQzbDl

— Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2019