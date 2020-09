Borel: EU osuđuje nasilje u Belorusiji, uvešće sankcije

BRISEL – Evropska unija osuđuje eskalaciju nasilja u Belorusiji i uvešće sankcije pojedincima koji su odgovorni za izbornu prevaru i obračun s mirnim demonstrantima, poručio je sinoć šef diplomatije EU Žozep Borel.

Borel je ponovio da je EU odlučna da uvede sankcije osobama koje su odgovorne za nasilje, „gušenje mirnih protesta i falsifikovanje izbornih rezultata“.

On je dodao da će EU preduzeti dodatne restriktivne mere, ukoliko to bude potrebno, prenosi Rojters ističući da Borel nije precizirao šta bi one mogle da podrazumevaju.

„EU osuđuje eskalaciju nasilja u Belorusiji i prisilno proterivanje pripadnika opozicije, što pokazuje sve otvorenije zanemarivanje vladavine prava“, ocenio je Borel.

Četvoro neimenovanih diplomata EU juče je saopštilo da će EU odložiti uvođenje sankcija Belorusiji zbog spora između Kipra i Turske oko energetskih resursa u istočnom Sredozemlju.

Ministri spoljnih poslova EU su krajem prošlog meseca na sastanku u Berlinu dali odobrenje za uvođenje sankcija visokim zvaničnicima Belorusije zbog predsedničkih izbora 9. avgusta, za koje Zapad tvrdi da su bili namešteni.

(Tanjug)

