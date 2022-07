Borel: EU se sprema i za scenario da Rusija prekine isporuke gasa

Evropska unija se sprema i za „nimalo laku situaciju da Rusija prekine isporuku gasa“ i zato se čeka šta će biti 21. jula kad treba da se okonča remont glavnog gasovoda Severni tok 1, izjavio je danas u Briselu visoki predstavnik EU Žozep Borel (Josep Borrell) po završetku zasedanja šefova diplomatija Unije.

Borel je to rekao kad u EU vlada vidljiva zabrinutost šta će se dogoditi posle 21. jula budući da je ruska kompanija Gazprom saopštila da iz Kanade još nije stigla remontovana ključna oprema za nastavak rada Severnog toka 1, a neke članice Unije upozoravaju da će u njihovim privredama nastati kolaps ako stane dotok ruskog gasa.

Na pitanje novinara kako se gleda na raspravu u EU da i samoj Uniji preti sve veća šteta od sankcija EU Rusiji, Borel je uzvratio da to nije tačno, pogotovo kad je reč o skoku cena nafte, objasnivši uz pomoć grafikona da su cene nafte upravo pale kad je EU zavela sankcije Moskvi.

On je prihvatio ocenu da je došlo do svetskog skoka cena hrane, energije i veštačkog djubriva, ali ponovio stav EU da krivicu za to snosi „rat koji vodi (ruski predsednik Vladimir) Putin“.

Borel je naglasio da „Putin računa s demokratskim zamorom“ unutar Unije, ali je predočio da „Evropska unija mora izdržati u podršci Ukrajini, jer nema drugog izlaza“.

Rat koji vodi Rusija u Ukrajini je, po njegovim rečima, pretnja i samoj demokratiji u EU i zato će Unija nastaviti ekonomsku podršku i pomoć u oružju Ukrajini.

Na pitanje novinara kako EU misli da obezbedi devet milijardi evra obećanih Ukrajini za makroekonomsku podršku, visoki predstavnik EU je odgovorio da su članice EU već izdvojile 500 miliona evra za dodatne isporuke oružja, kao i milijardu evra za makroekonomsku pomoć Kijevu, a da se razmatra kako obezbediti dodatnih osam milijardi evra za budžetske troškove ukrajinske vlade.

