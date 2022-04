Borelj: Hitno obezbediti naoružanje za odbranu Ukrajine

LUKSEMBURG – Šef diplomatije EU, Žosep Borelj, kaže da su sankcije protiv Rusije i dalje ”na stolu, uključujući naftu i gas”, ali upozorava da se Ukrajini sada hitno mora pomoći u nabavci naoružanja kako bi se odbranila od predstojeće ruske invazije na Donbas.

”Rat koji se trenutno dešava i bitke koje će se voditi narednih dana i nedelja dogodiće se bez obzira na naše sankcije. One imaju više srednjoročni uticaj. Ali narednih nedelja, ratna mašinerija Rusije biće ista i imaće ista sredstva za ratovanje kao i do sada. Zato se moramo skoncentrisati na hitnu pomoć u odbrani Ukrajine i ne treba imati iluzije da ako danas zaustavimo gas da će to zaustaviti rusku vojsku”, poručio je Borelj.

Šef diplomatije EU je nakon sastanka ministara spoljnih poslova poručio da Savet EU danas nije donosio konkrete odluke o mogućim novim sankcijama protiv Rusije i ocenio da je i dalje

”sve na stolu, uključujući i sankcije na gas i naftu”.

Borelj ukazuje da EU četiri puta više plaća za rusku naftu nego za gas i naglašava da je ”važno da se počne sa sankcijam za naftu, jer je to veći račun i lakše ga je zameniti”.

On istovremneo upozorava da će eventualne sankcije na ruske energente različito pogoditi zemlje članice pri čemu će najteže biti pogođene zemlje Centralne Evrope.

Istovremeno, šef diplomatije EU upozorava da se ruska vojska, nakon, kako je ocenio, velikog neuspeha u pohodu na Kijev, sprema za novu veliku invaziju na Donbas, i poziva EU i zemlje članice da sada prvenstveno pomognu ukrajinsku vojsku izdvajanjem zajedničkih i nacionalnih sredstava za naoružanje.

Žosep Borelj ponavlja da EU neće ”učestovati u ratu u Ukrajini”, ali naglašava da je spremna da pomogne Ukrajini da se odbrani u suočavanjuu sa novom bitkom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.