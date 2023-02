Brazilski senator: Bolsonarov saradnik pokušao da me ubedi da se pridružim zaveri

BRAZILIJA – Brazilski senator Markos do Val izjavio je danas da je bliski saradnik bivšeg predsednika Žaira Bolsonara pokušao da ga ubedi da se pridruži zaveri za poništavanje oktobarskih izbora koje je Bolsonaro izgubio.

Do Val je na konferenciji za novinare rekao da je 9. decembra pozvan na sastanak sa tadašnjim Bolsonarovim saradnikom, bivšim poslanikom Danielom Silveirom, preneo je Rojters.

Na sastanku je Silveira zamolio Do Vala da pokuša da natera sudiju Aleksandra de Moraesa, da iznese kompromitujuće komentare tokom razgovora koji bi bio sniman i koji bi doveo do De Moraesovog hapšenja, rekao je Do Val.

Bolsonaro je „sedeo u tišini“ dok je Silveira izlagao zaveru, rekao je senator novinarima.

Bivši predsednik je napravio neosnovane napade na integritet glasačkog sistema, a De Moraes je branio sistem odlukama koje je Bolsonaro okrivio za svoj poraz.

Silveiru je policija uhapsila danas po nalogu De Moraesa, koji ga je optužio za nepoštivanje sudskih odluka i potpuno nepoštovanje pravosuđa.

Do Valova izjava je najteži dokaz koji podržava optužbe da je Bolsonaro pokušao da poništi rezultat izbora na kojima je tesno pobedio levičarski predsednik Luiz Injasio Lula da Silva, koji je preuzeo dužnost 1. januara, navela je agencija.

Bolsonaro je iz Brazila otišao na Floridu 48 sati pre nego što je Lula preuzeo funkciju bez priznanja poraza.

De Moraes je protiv njega pokrenuo istragu u Vrhovnom sudu zbog njegove eventualne uloge u raspirivanju nemira, kada su njegove pristalice upale u zgradu vlade 8. januara nastojeći da izazovu državni udar.

(Tanjug)

