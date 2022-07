Britaniju čeka najtopliji dan u istoriji, crvena upozorenja

LONDON – Velika Britanija očekuje najtopliji dan u istoriji, a prema prognozama meteorologa temperature će danas dostići i 42 stepana Celzijusa, prenosi BBC.

Meteorološka služba izdala je crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina, koje se odnosi na veći deo centralne, severne i jugoistočne Engleske.

Temperatura od 38,1 stepen zabaležena je juče u Safolku, što je tek nešto manje od rekorda u Velikoj Britaniji, kada je 38,7 stepeni Celzijusa izmereno u Botaničkoj bašti Univerziteta Kembridž 25. jula 2019.

Vels je juče zabeležio najtopliji dan u istoriji sa 37,1 stepen, dok su u Škotskoj i Severnoj Irskoj izmerene najviše temperature u godini, sa vrednostima od 31,3 i 31,1 stepen, navodi BBC.

Veruje se da su se najmanje četiri osobe udavile proteklih danas, pošto što su pokušale da se rashlade od vrućine u rekama i jezerima.

Nacionalna železnica je izdala upozorenje „ne putujte“ za one linije koje prolaze kroz „crvenu zonu“ meteorološkog upozorenja.

Saopšteno je da su prognozirane temperature za delove mreže veće od projektovanih granica za opremu koloseka i nadzemnih vodova.

Na snazi je upozorenje i mogućem pritisku na bolnice i službe hitne pomoći, s obzirom na to da će temperature dostići vrhunac danas popodne.

Nakon poslednjeg sastanka vladinog komiteta za vanredne situacije, „Kobra“, ministar zdravlja Stiv Barkli rekao je da je uspostavljeno više operatera na linijama hitnih službi kao i da je omogućeno njihovo dodatno finansiranje, kako bi se obezbedio pojačan rad.

U ponedeljak je veliki broj škola bio zatvoren uprkos vladinoj preporuci da se to ne radi, a vodovodne kompanije u južnoj i istočnoj Engleskoj upozorile su da povećana potražnja dovodi do niskog pritiska, pa čak i do prekida snabdevanja za neka domaćinstva, navodi BBC.

Cela Zapadna Evropa se danas suočava sa još jačim toplotnim talasom koji se kreće ka severu, a i u Francuskoj su izdata upozorenja na ekstremne vrućine, dok je severna Španija zabeležila temperaturu od 43 stepeni Celzijusa u ponedeljak.

(Tanjug)

