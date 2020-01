Britanski ambasador priveden zbog organizovanja protesta (video)

Ambasador Velike Britanije u Iranu Robert Maker priveden je na nekoliko sati zbog sumnje da je organizovao subotnje proteste u Teheranu i da je učestvovao u njima, prenela je agencija Tansim pozivajući se na informacije izvora.

„Ambasador Velike Britanije u Teheranu, koji je prisustvovao mitingu i bavio se njegovim organizovanjem i podstrekivanjem, kao i rukovođenjem pojedinim radikalnim dejstvima, bio je pritvoren nekoliko sati“, prenela je agencija.

Prema navodima agencije, ambasador će sutra biti pozvan u Ministarstvo inostranih poslova Irana.

Akcija nekoliko stotina studenata kod zdanja Univerziteta „Amir Kabir“ u Teheranu, koji su se okupili da odaju poštu žrtvama pada ukrajinskog putničkog aviona, prerasla je u miting sa zahtevom za ostavkama i suđenjem odgovornima za katastrofu.

Učesnike mitinga je rasterala policija, preneli su lokalni mediji. Navedeno je da su učesnici protesta demonstrativno pocepali portret iranskog generala Kasema Sulejmanija koji je 3. januara ubijen u američkoj specijalnoj operaciji u oblasti bagdadskog aerodroma.

#BREAKING: It is taking place now in #AmirKabir University of #Tehran, thousands of students are protesting against #Iran's Islamic Regime & #IRGC over shot-down of Flight #PS752 of #Ukraine International Airlines by a Tor-M1 SAM system of #IRGCASF. pic.twitter.com/dN8bUK4U3v

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 11, 2020