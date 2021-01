Britanski sud danas odlučuje o izručenju Asanža

LONDON – Sud u Velikoj Britaniji danas odlučuje da li će izručiti osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža Sjedinjenim Državama, koje hoće da mu sude za špijunažu posle objavljivanja stotina hiljada poverljivih američkih dokumenata.

Sudija Vanesa Baraitser saopštiće u Londonu odluku da li će osnivač platforme Vikiliks biti izručen SAD.

Ako bude izručen, a zatim i proglašen krivim za špijunažu, za šta Asanža tereti SAD, on bi mogao da ode u zatvor na 30 do 40 godina, kažu njegovi advokati, dok tužioci najavljuju da bi zbog ovog dela on bio osuđen na ne više od 63 meseca zatvora, prenosi Rojters.

Bez obzira na presudu, obe strane imaju mogućnost žalbe.

Posle dve više sudske instance u Velikoj Britaniji, postupak izručenja mogao bi da se nastavi Evropskim sudom za ljudska prava, tako da bi pitanje da li će Džulijan Asanž biti izručen SAD moglo bi da se rešava još godinama.

Slučaj protiv Asanža zasniva se na tome što je Vikiliks objavio stotine hiljada procurelih američkih dokumenata o ratovima u Avganistanu i Iraku, kao i diplomatsku poverljivu komunikaciju, 2010. i 2011. godine.

(Tanjug)

