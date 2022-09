Vlade Bugarske i Poljske pozbale su svoje državljane koji su još u Rusiji da odmah napuste tu zemlju.

Kako navodi Gardijan, to bi mogao da bude potez koji će dovesti do još većih gužvi na graničnim prelazima, s obzirom na to da sve više ljudi beži iz Rusije od mobilazacije.

(Tanjug)

