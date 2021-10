Čavara: Bošnjaci BiH guraju u još veću krizu

BANJALUKA – Predsednik Federacije BiH i visoki funkcioner HDZ-a BiH, Marinko Čavara, smatra da treba uložiti energiju u traženje mogućnosti postizanja dogovora o ključnim pitanjima u BiH, a da oni, Bošnjaci, koji ne žele da razgovaraju na temeljima ustrojstva BiH, unistavaju je u, kako navodi, suludoj želji da ostvare unitarnu i jednonacionalnu BiH.

Čavara smatra da raščišćavanje prošlosti u detalje BiH može dovesti samo do novih sukoba.

Ako se, prema njegovim rečima, bivši visoki predstavnik izmenama krivičnog zakona o sankcionisanju negiranja genocida rukovodio time da donese probleme, onda, kaže, treba da se zapitamo kakve su njegove namere, zbog čega je to uradio.

„…Jasno je da jednu veliku krivicu snosi visoki predstavnik koji je na odlasku doneo čudnu odluku za koju ne vidim koji je smisao i svrha u odnosu na puno toga drugog što je trebao uraditi, a pogotovo da donosi zakon, to je apsolutno neprihvatljivo. Znači, ukoliko imamo demokratski izabranu vlast koja može donositi zakone, onda tu visoki predstavnik nema šta da radi, osim ako nije korumpiran i to stvara dilemu kod svih nas, zašto je to uradio, dan-dva pre odlaska, što nema nikakve logike“, kaže Čavara.

Ističe da nespremnost bošnjačke političke elite da uopšte razgovara o rešavanju ključnih problema u BiH jasno nas, kako kaže, gura u jednu još veću krizu. „Pogledajte samo hajku koja se vodi protiv svih onih koji ne misle kako oni žele, osim ovih ‘lutaka na koncu’ kao što su Komšić, Dunović… Oni koji ne žele da razgovaraju na temeljima ustrojstva BiH, oni je uništavaju u suludoj želji da ostvare unitarnu i jednonacionalnu BiH“, rekao je Čavara u opširnom intervjuu za banjalučke Nezavisne novine.

Na pitanje kako komentariše najave iz Republike Srpske da će vratiti „izvorni Dejton“ i da će vratiti nadležnosti ovom entitetu, Čavara kaže da razume predstavnike Republike Srpske koji žele da zaštite njene interese ukoliko institucije države su u službi jedne stranke, jednog čoveka, i da traže način kako se zaštititi.

„Nije dobro da dolazimo u situaciju da se udaljavamo od mogućnosti za dogovor i da sinergijski delujemo u izgradnji pravne države. Treba da se vratimo na razgovore i razgovaramo kako rešiti ključne probleme, pa i pitanje nadležnosti da li se mogu vratiti, ali to je pitanje za pravne stručnjake, nije za mene“, rekao je Čavara.

(Tanjug)

