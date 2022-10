Cene energenata ugrozavaju proizvodnju u staklenicima

BEČ – Uzgajivačima povrća, koji su i tokom zime snabdevali tržišta, cene energenata prave velike probleme, pa preti opasnost da će obustaviti rad.

„Gas je ove godine 10 do 12 puta skuplji, struja 10 puta“; rekao je Patrik Hajder iz firme „Perlinger Gemize“.

Uz to, od oktobra se primenjuje novi CO2 porez, od kog su izuete industrija i mlekare, ali ne i proizvodnja povrća, kazao je on.

Od kraja oktobra do marta u staklenicima se obično koriste specijalne lampe koje prave veštačku sunčevu svetlost, kako bi povrće moglo normalno da raste, ali sada to neće biti rađeno, naveo je on.

Zbog nove cene struje troškovi bi, ukazuje, značajno prerasli obrt.

Zbog toga, kaže, na proleće će najverovatnije biti manje domaćeg povrća, jer će biti kasnije posejano.

Dalji problem je, dodaje, što neće moći da se zadrže svi zaposleni.

Naime, „Perlinger Gemize“ je proizvođač povrća koji radi tokom cele godine i ima oko 600 zaposlenih.

„Ako se situacija bude dalje ovako razvijala domaća proizvodnja povrća neće više moći da se finansira“, upozorava Hajder dodajući da ne može da zamisli da je državi u interesu da svo povrće mora uvoziti.

(Tanjug)

