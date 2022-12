Cene rominga između ZB i EU opadaće kao lišće naredne jeseni

TIRANA – Značajno smanjenje cena usluga prenosa podataka u romingu (interneta) između ZB i EU treba da počne od 1. oktobra 2023. izjavila je danas u Tirani generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju Majlinda Bregu, kao i da je cilj da on bude potpuno ukinut.

“Cene rominga između ZB i EU će opadati kao lišće naredne jeseni“, rekla je Bregu na konferenciji za medije u okviru samita EU-ZB u Tirani, nakon što su jutros telekom operateri iz regiona i EU potpisali Deklaraciju o romingu.

To je tek početak procesa do ostvarivanja krajnjeg cilja smanjivanja cena rominga između EU i regiona na približno isti nivo domaćih cijena, rekla je Bregu.

To praktično znači da će svaki telekom operater iz EU i regiona koji je potpisnik deklaracije razmotriti uvođenje tarifnih planova i mogućnosti manjih maloprodajnih cena za svoje korisnike u romingu u drugim mobilnim mrežama dok će prva značajna smanjenja cena usluga prenosa podataka u romingu stupiti na snagu od 1. oktobra 2023. godine.

Kako je istaknuto, kreatori politika na Zapadnom Balkanu treba da ubrzaju provođenje reformi politika u telekom sektoru, u skladu sa zaključcima Digitalnog samita Zapadnog Balkana 2022, a u cilju stvaranja Zajedničkog regionalnog tržišta regiona i podsticajnijeg poslovnog okruženja.

Ekonomije sa Zapadnog Balkana treba da sprovedu pomenute reforme najkasnije do kraja 2023. godine, naveli su iz Saveta.

Ova je deklaracija rezultat angažmana telekom operatera iz EU i regiona i podrške Evropske komisije, Saveta za regionalnu saradnju, kao i vlasti iz regiona.

Ukidanje rominga na Zapadnom Balkanu dovelo je do nekih značajnih promjena i prema statističkim podacima iz nacrta izveštaja o prometu podataka u romingu, broj korisnika rominga na Zapadnom Balkanu je porastao za 100 odsto.

Kada poredimo drugu polovinu 2021. godine sa prvom polovinom iste godine, broj minuta ostvarenih u odlaznim pozivima povećan je za do 237 odsto, dok su dolazni pozivi povećani za do 173 odsto. Obim saobraćaja podataka je istovremeno povećan za do 459 odsto.

U pitanju je saobraćaj koji su ostvarili korisnici iz Srbije dok su bili u romingu na Zapadnom Balkanu u drugoj polovini 2021. u odnosu na prvu polovinu 2021. godine.

(Tanjug)

