Čeng: U kineskom zatvoru su me mučili i tukli

LONDON – Bivši službenik britanskog konzulata u Hongkongu, Sajmon Čeng, izjavio je da je tokom boravka u kineskom zatvoru bio podvrgnut torturi i optužen za podsticanje političkih nemira u tom gradu.

Čeng, koji je za britansku vladu radio skoro dve godine, proveo je u zatvoru 15 dana pošto je uhapšen tokom posete Kini u avgustu.

„Zavezali su me, stavili mi povez preko očiju i kapuljaču na glavu. Rekli su da rade za tajnu službu i da ovde nema ljudskih prava. A onda su krenuli s mučenjem“, ispričao je on za BBC.

Kineski organi, kako je dodao, ispitivali su ga o ulozi Britanije u protestima u Hongkongu.

On je dodao da ga je kineska tajna policija mučila kako bi ga naterala da oda informacije o aktivistima, koji predvode prodemokratske proteste.

Čeng je rekao da su ga u pritvoru tukli, da mu nisu dozvoljavali da spava i da su ga držali u okovima, prenosi Rojters.

On je na svom nalogu na Fejsbuku naveo da su mu stavljeni okovi i lisice i da je tako satima, raširenih ruku i nogu, visio na Andrejinom krstu, koji čine dve linije u obliku latiničkog slova X.

Tvrdi i da su ga ponekad terali da radi „testove na stres“ koji uključuju ekstremne vežbe snage i da su ga tukli svaki put kad ne bi uspeo u tome, „koristeći nešto poput naoštrenih pendreka“.

Izvori iz britanske vlade kažu da veruju u njegove tvrdnje da je bio prebijen i primoran da potpiše priznanje.

Posle objavljivanja Čengove priče, britanski ministar spoljnih poslova Dominik Rab je pozvao kineskog ambasadora u Londonu na razgovor.

On je osudio tretman prema Čengu od strane kineskih vlasti, koji je okarakterisao kao „mučenje“.

„Ogorčeni smo zbog sramotnog maltretiranja Čenga u pritvoru u Kini. Jasno smo stavili do znanja da očekujemo od kineskih vlasti da to istraže i one koji su to uradili pozovu na odgovornost“, rekao je Rab za BBC.

