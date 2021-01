Četvrtina zaraženih u regiji Veneto

RIM – Prema saopštenju ministarstva za zdravstvo u Italiji je u jednom danu utvrđeno 22 211 novozaražnih od kovida 19, a preminule su 462 osobe, piše agencija Agi.

To je drugi dan zaredom da broj novih zaraženih raste.

I dalje je najviše inficiranih u severnoj regiji Veneto, gotovo 5 hiljada novih slučajeva dnevno u delu Italije gde živi 5 miliona stanovnika.

Na nacionalnom nivou procenat zaraze na broj testiranih je visok, porastao je u odnosu na prethodne dane, i sada je 14 odsto.

Do 6. januara cela Italija će ostati u takozvanoj crvenoj zoni, u režimu strogih anti-kovid mera, a to znači da je i dalje sve zatvoreno, ukinut međuregionali saobraćaj, zabrana okupljanja i kretanja sem u izuzetnim slučajevima i uz potvrdu, a od 10 sati uvece do 5 ujutro na snazi je policijski sat.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.