CNN: Makron tvrdio da Francuzi nisu hteli da ubiju kralja. . .

PARIZ – Američka televizijska mreža CNN u opširnom tekstu u kojem analizira kako je francuski predsednik Emanuel Makron prešao put od „heroja do nule“ (hero to zero) i ne uživa više naklonost sunarodnika, navodeći paralele između aktuelnog šefa Jelisejske palate i kraljeva.

Makron je još dok je bio ministar ekonomije 2015. godine govorio da francuskoj politici nedastaje prisustvo kralja – kralja koga, kako smatra, Francuzi „nisu hteli da ubiju“.

Kada je potom 2017. godine pobedio na predsedničkim izborima, Makron je popunio tu monarhističku prazninu, suprotstavljajući se populističkom talasu koji je zahvatio Evropu.

Prvo obraćanje poslanicima u oba doma parlamenta novoizabrani predsednik Francuske upriličio je iz nekadašnjeg sedišta francuskih kraljeva, pozlaćene Versajske palate kada je obećao je da će sprovesti liberalne reforme i obnoviti dostojanstvo Francuske.

Međutim, 18 meseci kasnije novi „monarh“ suočio se sa pobunom naroda. Jelisejska polja, avenija razvijena po nalogu Luja XIV, takozvanog Kralja sunca, bila su u plamenu dok su se demonstranti u „žutim prslucima“ sukobili sa specijalnom policijom i uzvikivali „Odsecite kralju glavu“, navodi između ostalog CNN.

Demonstracije su, kako se navodi, ogolile duboke podele u Francuskoj između urbanih elita i ruralnog siromašnog sloja, pobednika i gubitnika globalizacije.

Kako se mlađani „jupiterski“ lider – koji je preokrenuo politički status kvo i poslao etablirane političare u prevremenu penziju – nasao toliko van domašaja i da li krivica leži u tome što se okružio tehnokratskim dvoranima ili pak nikad nije ni imao podršku javnosti, pita se CNN.

I mada Makron nije došao na vlast putem naslednog prava, svoj tron delimično duguje liderki krajnje desnice Marin Le Pen sa kojom se nadmetao u drugom krugu predsedničkih izbora gde je dobio podršku glasača koji bili protiv nje.

Neko bi možda rekao da nije pobedila liberalna Makronova agenda, već strah od alternative.

U tekstu se podseća i da je Makron rekao da mu je omiljeno englesko delo Šekspirov „Kralj Lir“.

Međutim, ako Makron ne uspe da umiri gnev „žutih prsluka“ – i približi se običnom narodom odnosno deluje manje imperatorski – mogao bi, kao i sam kralj Lir, da padne kao žrtva vlastite oholosti, zaključuje CNN.

(Tanjug)