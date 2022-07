Covic: FBiH ne moze preziveti bez poverenja Hrvata i Bosnjaka

SARAJEVO – Lider HDZ-a BiH Dragan Čović ocenio je da Federacija BiH (FBiH) ne može preživeti kao funkcionalan deo BiH bez snažnog poverenja između Hrvata i Bošnjaka.

„Mi želimo ohrabriti kolege Bošnjake da razumeju da se BiH ne može ovladati brojnošću, da nije dobro ni za bošnjački narod ako se hrvatskom narodu uzurpiraju prava i nameću politički predstavnici“, istakao je Čović za „Večernji list“, izdanje za BiH, prenosi Srna.

On je rekao da će Izborni zakon BiH morati da se promeni najkasnije šest meseci nakon izbora, kad već to nije učinjeno pre izbora i dodao da su to stavili do znanja svi relevantni evropski i američki predstavnici.

„BiH može opstati samo kao država tri konstitutivna naroda, što uostalom i potvrđuje zadnji popis stanovništva na kojem se 97 odsto ljudi u BiH izjasnilo da pripada jednom od ta tri naroda, što dovoljno govori o odnosima u BiH“, rekao je Čović.

On smatra da je vrlo opasno negiranje takvog izjašnjavanja ljudi u BiH na poslednjem popisu i pretvaranje zemlje u navodnu građansku državu kako bi, kakao je rekao, najbrojniji narod ovladao ovim prostorom.

„Danas treba jasno reći da je to promašena i nazadna politika koju ne podržava većina ljudi u BiH. Predstavnicima međunarodne zajednice poručujem da vide čime smo se bavili u proteklih nekoliko godina i kako smo došli u poziciju da potpuno zaostanemo na evropskom putu“, poručio je lider HDZ-a BiH.

(Tanjug)

