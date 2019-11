Crna Gora iz straha za EU put skeptična prema’malom šengenu’

PODGORICA – Incijativa Srbije, Albanije i Severne Makedonije, u javnosti poznatoj kao „mali Šengen“, ne nailazi na podršku kod crnogorskih vlasti, koje su skeptične prema ovoj inicijativi iz straha da bi učešće u njoj moglo da uspori put Podgorice ka EU.

Sagovornici TV „Nove M“ smatraju da je vrlo moguće da Crna Gora neće staviti potpis na sporazum koji su joj ponudile Srbija, Albanija i Severna Makedonija, jer bi članstvo u ovom savezu, tu državu usporilo na putu ka EU.

Ipak, analitičari iz regiona, kažu da “Mali Šengen” može da bude priprema za ulazak u „veliko dvorište zvano EU“.

U vladajućoj partiji, DPS, sa rezervom gledaju na „mali Šengen“ i ističu da evropska integracija Crne Gore nema alternativu.

„Crna Gora je lider u EU integracijama i to je put koji je prioritetan”, istakao je Momčilo Martinović iz DPS-a.

Da bi inicijativu trebalo razmotriti, mišljenja je predsednik Odbora za evropske integracije, Adrijan Vuksanovic.

„Ali, s obzirom na činjenicu da je Crna Gora lider u evropskim integracijama i da radimo sve sto je do nas, postavlja se pitanje zašto nam sada trebaju paralelni modaliteti, koji bi skrenuli fokus Brisela prema ovom prostoru“, kazao je on.

Potencijalno učešće Crne Gore u tzv. „malom Šengenu”, moglo bi da ima štetu po integracije u EU vropsku uniju, kaže za Novu M ekonomski analitičar Vasilije Kostić.

„Meni izgleda da je to kucanje na otvorena vrata, budući da je Crna Gora u procesu pridruživanja EU, već u članstvu određenih međunarodnih i regionalnih organizacija i da ona baštini te vrednosti koje se predlažu ‘malim Šengenom’. To mi izgleda kao preklapanje nečega što već postoji”, smatra on.

Na pitanje da li Crna Gora može sebi dozvoliti promenu niza postojećih zakona iz oblasti finansijskog, ekonomskog i poreskog sistema radi priključenja “mini Šengenu”, Kostić pretpostavlja da bi to zahtevalo izmenu regulative, i dodaje da je to korak nazad za Crnu Goru, kao i da bi to značilo disharmoniju u celom procesu.

Da eventualni ulazak Crne Gore u „mali Šengen“, ni najmanje ne može destabilizovati političku situaciju u toj zemlji i usporiti njen ulaz u EU, kaže dugogodišnji urednik i novinar iz Beograda Jakša Šećekić.

“Ovaj mini Šengen može da bude vežbalište i priprema za ulazak u veliko dvorište zvano EU“, rekao je on za Novu M.

