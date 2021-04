Da li je Erdogan ovim potezom ponizio Ursulu fon der Lajen? (video)

Evropska komisija saopštila je danas da je predsednica Ursula fon der Lajen bila „vidno iznenađena“ rasporedom sedenja tokom jučerašnjih razgovora sa predsednikom Turske, Redžepom Tajipom Erdoganom u Anakri, ali da joj je prioritet bila suština razgovora o odnosima EU i Turske, a ne protokol.

“Uhm …”

Ursula von der Leyen, president of the European Commission, stood stunned. As President Recep Tayyip Erdogan of Turkey and Charles Michel, president of the European Council, sat in their gilded seats for a photo op, there was no chair for her. https://t.co/NaUlY8G7gF pic.twitter.com/RZ3ir7K3KF

