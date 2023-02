Dalibor Jevtić: Sutrašnja sednica Skupštine prilika da se pokaže jedinstvo

VAŠINGTON – Potpredsednik Srpke liste Dalibor Jevitić ocenio je za Tanjug da je sutrašnja sednica Skupštine Srbija posvećena KiM prilika da se pokaže jedinstvo, makar onakvo kakvo je postignuto među Srbima na KiM, a koje ih je održalo u teškim trenucima.

Jevtić je u Vašingtonu, gde će sutra prisustvovati Molitevenom doručku, kao i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i predsedavajuća Predsedništva BiH Želka Cvijanović, rekao da bi želeo da na sednci bude više konkretnih predloga koji će uzeti u obzir realnost života i svih drugih okolnosti.

“Sutrašnja sednica parlamenta imaće važnu temu i prisustvaće joj predstavnici Srba i predstavnici institucija sa KiM. Moramo svi da razumemo da je ovo trenutak u kojem svi moramo da se ujedinimo i da znamo šta hoćemo, a ne šta nećemo”, rekao je on.

Moramo, kako kaže, da znamo kakvu Srbiju želimo, kakav život Srba na KiM u budućnosti.

“Svi oni koji su napadali predsednika Vučića 2013. kada je potpisan Sporazum kasnije su se pozivali na taj sporazum, i ako neko ima viziju i ako neko štiti život srpskog naroda na KiM to je predsednik Aleksandar Vučić. Svi oni koji ga sada napadaju, siguran sam da će se u budućnosti isto tako pozivati na ono što predsednik Vučić bude uradio”, rekao je Jevtić.

Dodao je da ipak misli, na osnovu onoga što je video vezano za ponašanje dela opozicije, da će i sutra želeti da iskoriste taj važan trenutak za sticanje političkih poena.

“Ali, oni moraju da razumeju da to nije na štetu neke politike, već države Srbije…Voleo bih da vidim jedinstvo makar onaj nivo koji smo postigli mi na KiM za šta je zaslužen, imeđu ostalih, i (Marko) Đurić koji je postavio temeljima i koje je nastavljeno, a uz punu podršku Aleksandra Vučića, bez koga to nije moglo da se desi”, rekao je on i naglaso da su svi svedoci da ih je to jedinstvo održalo u teškim trenucima.

Nažalost, kako je dodao, na osnovu onoga što se može čuti od pojedinih opozicionih političara, može se zaključiti da oni nisu razumeli šta to jedinstvo znači i da oni žele da celu situaciju iskoriste za nešto drugo.

(Tanjug)

