Darmaović: Srbija se meša u unutrašnje stvari Crne Gore

PODGORICA – Šef diplomatije Crne Gore, Srđan Darmanović, optužio je Srbiju da se meša u unutrašnje stvari te zemlje i poručio da će se, kako je rekao, za ovu situaciju naći rešenje, preneo portal podgoričke Pobjede.

Darmanović je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa grčkim kolegom, Nikosom Dendiasom, u Podgorici rekao da šef srpske diplomatije Ivica Dačić zna da se u Crnoj Gori ne vodi antisrpska politika, ali, dodao je, izjave političara služe drugim ciljevima.

“Crna Gora se vodi državnim interesima i prepoznata je po politici dobrosusedstva”, naveo je Darmanović.

Dodao je da neminovno da se mora razgovarati o primeni Zakona o slobodi veroispovesti i ističe da su potpisani ugovori sa svim verskim zajednicama, te da se to mora učiniti i sa SPC.

„Mitropolija crnogorsko primorska ima svoje mišljenje o Zakonu, koristi svoje pravo na proteste i to je ono sto imamo na delu. Postoji mešanje Srbije u naše unutrašnje stvari, ali naći će se rešenje i za ovu situaciju“, poručio je Darmanović.

Rekao je da se odnosi države i crkve moraju regulisati zakonom, a siguran je, kaže, da će tada mnoge izjave postati izlišne.

„Koliko će to uzeti vremena, to ćemo da vidimo, svaka situacija mora imati svoje rešenje. Ne treba imati osećaj drame i to je najbolji put za rešavanje sutuacije“, istakao je Darmanović.

Na pitanje da pojasni šta je tačno uradio ministar savetnik u Ambasadi Crne Gore u Beogradu, zbog kojih je srpski šef diplomatije najavio recipročne mere, Darmanović je kazao da “Crna Gora nikada ne bi posezala za ovakvim odgovorom da se ne radi o ozbiljnjim stvarima”.

„To nije naš način vođenja politike prema susedima. Ambasada je obaveštena o svemu. To što se zemlje odlučuju na reciprocitet, to je drugo pitanje, ali mi smo uradili ono što smo mislili da je primereno“, rekao je Darmanović.

(Tanjug)