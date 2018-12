Potresna ispovest dečaka: Voda me vukla natrag… (video)

DŽAKARTA – Dečak koji je preživeo stravičnu nesreću u Indoneziji, Vazki Kurnivan, kazao je da ga je talas visine jednog metra zakucao u ogradu ispred hotela kada je istrčao po motor.

BREAKING UPDATE: Another shocking video of the #Tsunami hitting the shores in Indonesia and slamming into a band playing in a tent near the shore when the waves hit. pic.twitter.com/L83nLzcQvs — Global News Network (@GlobalNews77) December 23, 2018

Kako je ispričao, bio je na stručnoj obuci sa još 30 učenika u hotelu Patra Komfort kada su ljudi počeli da utrčavaju u hol hotela vičući: „More nadolazi“.

RT @eha_news: The eruption of the #Krakatoa #volcano in #Indonesia caused a #tsunami in the Sunda strait, which led to the death of 20 people and injured another 140 peoplepic.twitter.com/gJNsaaj7w0 — Common Raven (@Bewickwren) December 23, 2018

Bio je, kako je kazao, zbunjen jer nije osetio zemljotres, ali je istrčao do parkinga da pokušao da dospe do svog motora.

Dok je stigao do motora, već je sve bilo poplavljeno.

#BREAKING MORE: footage of the #volcano in #Indonesia 🇮🇩 what was followed by a deadly #tsunami a day after it has exploded. pic.twitter.com/4YF9P5oHbP — SRB BREAKING NEWS (@news_srb) December 23, 2018

„Ođednom me je talas visine jednog metra udario. Pao sam, voda me je odnela daleko od motora. Udario sam u ogradu koja se nalazi na oko 30 metara od plaže i uhvatio se za nju najjače što sam mogao pokušavajući da se oduprem jačini vode. Delovalo je kao da će me odvući nazad u more. Plakao sam u strahu – Je li ovo cunami? Mislio sam da ću umreti“, kazao je 16-godišnji dečak.

Snimci stravične nesreće u Indoneziji, na kojima se vidi udar cunamija pojavili su se na društvenim mrežama.

Između ostalog, pojavio se snimak kako cunami odnosi bend „Seventin“ (Seventeen) i ljude na rok koncertu na plaži Tanjung Lesung.

Frontmen grupe objavio je na Instagramu kako su poginuli menadžer benda i basista, dok se za preostalom trojicom članova benda i njegovom suprugom i dalje traga.

Najmanje 222 osobe su poginule, 843 su povređene i za 28 se traga posle cunamija koji je pogodio ostrva Javu i Sumatru.

Cunami je pogodio plaže oko Sundskog prolaza, između Jave i Sumatre, nakon što je pokrenuto podvodno klizište izazvano erupcijom vulkana.

(Tanjug)